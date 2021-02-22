مواعيد القطارات اليوم الإثنين 22-2-2021

مواعيد قطارات الصعيد

مواعيد القطارات اليوم

مواعيد القطارات اليوم



قطار رقم 889- يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.



قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، يبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا.



قطار رقم 925 مكيف- قيام القطار من محطة القاهرة الساعة 5:10 م ويصل إسكندرية بتوقيت الساعة 8:40 م.



قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 ص.



قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

مواعيد القطارات اليوم قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.



مواعيد القطارات المميزة- توفر هيئة السكة الحديد رحلات كافية على كافة خطوط محافظات الوجه البحري.



قطار رقم 667- يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.



قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.



قطار رقم 671- يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.



قطار رقم 661- يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل إيتاي البارود الساعة 5:45 ص.



قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45 ص.



قطار رقم 665- يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.



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قطار رقم 673- يقوم من القاهرة الساعة 9:00ص، ويصل إيتاي البارود 12:30 م. قطار رقم 889- يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، يبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا.قطار رقم 925 مكيف- قيام القطار من محطة القاهرة الساعة 5:10 م ويصل إسكندرية بتوقيت الساعة 8:40 م.قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 ص.قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.مواعيد القطارات المميزة- توفر هيئة السكة الحديد رحلات كافية على كافة خطوط محافظات الوجه البحري.قطار رقم 667- يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.قطار رقم 671- يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.قطار رقم 661- يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل إيتاي البارود الساعة 5:45 ص.قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45 ص.قطار رقم 665- يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.

نقدم لكمالإثنين 22-2-2021، تسهيلا على متابعينا لمعرفة المواقيت الصحيحة للقطارات المصرية بجميع الخطوط ذهابا وإيابا على مستوى الجمهورية.قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.قطار رقم 86 نوم- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.قطار رقم 832 مميز- موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.قطار رقم 776 مميز- موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.قطار رقم 974 مميز-موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.مواعيد قطارات إسكندرية