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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

مواعيد القطارات اليوم الإثنين 22-2-2021

الإثنين 22/فبراير/2021 - 07:22 ص
مواعيد القطارات
مواعيد القطارات
الدستور
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نقدم لكم مواعيد القطارات اليوم الإثنين 22-2-2021، تسهيلا على متابعينا لمعرفة المواقيت الصحيحة للقطارات المصرية بجميع الخطوط ذهابا وإيابا على مستوى الجمهورية.

مواعيد قطارات الصعيد

قطار رقم 78 نوم – يقوم القطار من أسوان في الساعة 17:15 صباحًا، ويصل القاهرة في تمام الساعة 6:10 مساء اليوم.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 86 نوم- يبدأ القطار في التحرك من القاهرة في تمام الساعة 7:45 مساء، ويصل أسوان في تمام الساعة 9:25 الصبح.

قطار رقم 980 vip – يبدأ القطار في التحرك من محطة سكة حديد القاهرة بتمام الساعة 8:00 صباحا، ويصل أسوان الساعة 10:40 مساء اليوم.

قطار رقم 976 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 9:30 م، ويصل الأقصر الساعة 9:30 ص.

قطار رقم 934 VIP- موعد القيام من القاهرة الساعة 1:10 ص، ويصل الأقصر الساعة 11:00 ص.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 832 مميز- موعد القيام من القاهرة الساعة 12:40 ص ويصل أسوان الساعة 9:40 ص.

قطار رقم 776 مميز- موعد القيام من محطة القاهرة في تمام الساعة 4:30 صباحا، ويصل محطة سوهاج الساعة 1:15 مساء اليوم.

قطار رقم 974 مميز-موعد القيام من محطة القاهرة في الساعة 5.15 صباحا، ويصل أسيوط الساعة 12.30 مساء اليوم.

قطار رقم 980 VIP- موعد القيام من محطة القاهرة الساعة 8.00 صباحا، وينهي رحلته في أسوان الساعة 10:50 مساء اليوم.

مواعيد قطارات إسكندرية

قطار رقم 889- يبدأ رحلته من محطة دمنهور عند الساعة 7 مساء، ويصل الإسكندرية الساعة 8.15 مساء.

قطار 939 إكبسريس درجة أولي وثانية فاخرة مكيفة، يبدأ رحلته من محطة بنها الساعة 6.24 صباحا.

قطار رقم 925 مكيف- قيام القطار من محطة القاهرة الساعة 5:10 م ويصل إسكندرية بتوقيت الساعة 8:40 م.

قطار رقم 8- موعد القيام من الإسكندرية الساعة 5.20 ص ويصل إلى القاهرة الساعة 9.15 ص.

قطار رقم 1109 مكيف ومميز، يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.

مواعيد القطارات اليوم

قطار رقم 991 مكيف- يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.

مواعيد القطارات المميزة- توفر هيئة السكة الحديد رحلات كافية على كافة خطوط محافظات الوجه البحري.

قطار رقم 667- يقوم الساعة 5:05 ص من القاهرة، ويصل 8:30 ص ايتاي البارود.

قطار رقم 669 إكسبريس- يقوم الساعة 7:10 من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 9:45 ص.

قطار رقم 671- يقوم الساعة 7:30 ص من القاهرة، ويصل ايتاي البارود 11:00 ص.

قطار رقم 661- يقوم من محطة وردان الساعة 3:45 ص، ويصل إيتاي البارود الساعة 5:45 ص.

قطار رقم 663- يقوم الساعة 3:40 ص، من القاهرة، ويصل إيتاي البارود الساعة 6:45 ص.

قطار رقم 665- يقوم الساعة 4:30 من القاهرة، ويصل الساعة 8:00 ص ايتاي البارود.

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قطار رقم 673- يقوم من القاهرة الساعة 9:00ص، ويصل إيتاي البارود 12:30 م.

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