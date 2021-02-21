الأنبا إسحق يترأس اجتماعه الأسبوعي بكاتدرائية أبوفام

ترأس الأنبا إسحق، أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، مساء الأحد، اجتماعه الأسبوعي في كاتدرائية القديس أبوفام الأوسيمي.شارك بالحضور في فعاليات الاجتماع عدد محدود من أقباط الإيبارشية؛ في إطار الحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021 وهو صوم أهل نينوى المتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.