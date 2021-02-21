شمس الدين: المشروعات القومية ساهمت في ارتفاع نمو الاقتصاد

قال شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن المشروعات القومية التي طرحتها الدولة تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة المشروعات القومية الممثلة فى المبادرات الرئاسية لتطوير القرى وتنمية المدن الجديدة التى تهدف لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ساهمت فى كسر الكثافة السكانية، مؤكدًا أن الدولة نجحت سياسيا واقتصاديًا في هذا الأمر.أضاف شمس، لـ«الدستور» أن هناك توقعات بنمو الاقتصاد المصري خلال العام الجاري بنسبة 2.8%، وذلك راجع لتدشين المشروعات القومية برغم من سعي الدولة المصرية جاهدة للعمل على التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة كإحدي الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030.وأكد عضو اتحاد المقاولين أن هناك العديد من المبادرات الرئاسية التي تستهدف تعميق اللامركزية، وإحداث تنمية متوازنة في مختلف أقاليم الدولة ومناطقها الريفية منها والصحراوية، والارتقاء بالخدمات العامة للقرى الأكثر احتياجًا، وتحقيق التنمية الريفية، وذلك من خلال تعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، مع التركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر.أشار إلى أنه من أهم هذه المبادرات المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية"، الذي جاء كأول مشروع شامل متكامل يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع، الظروف التى تمر بها البلاد من انتشار الجائحة، إلاّ أن الاقتصاد المصري تغلب على كل تلك الظروف.أضاف أن الذرع التنفيذية للدولة الممثل فى قطاع المقاولات يساهم بشكل كبير في تنفيذ المشروعات القومية التى حققت نجاحًا كبيرًا ملموس في العديد من المشروعات القومية منها مشروعات الطرق والكباري، والمشروع القومي لتنمية سيناء، مشروع تنمية توشكي وشرق العوينات ومشروع تنمية درب الأربعين.