الاثنين.. العبسي يترأس الاجتماع الشهري للمطارنة الكاثوليك

يرأس بطريرك أنطاكيا وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي، مساء غدٍ، الاجتماع الشهري للمطارنة الكاثوليك في المقر البطريركي في الربوة بلبنان.وعقب انتهاء فعاليات الاجتماع يصدر عن مطارنة المشرق الكاثوليك، برئاسة البطريرك بوسف العبسي عدد من التوصيات الجديدة عن الشئون الروحية للكنائس خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد.