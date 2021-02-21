رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:58 م
جامعة الأزهر
جامعة الأزهر
إسلام أبو المجد
طباعة
أشاد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، بالجهود التي تبذلها الجامعة لتحقيق التحول الرقمي طبقًا لرؤية مصر 2030.

أعلن المحرصاوي، اليوم خلال جولته التفقدية لورشة العمل التي تنظمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس في قطاع كليات الطب بنين وبنات بالقاهرة، والتي عقدت بمقر كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، بحضور الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ومؤمن متولي، وكيل أول الوزارة، أمين عام الجامعة؛ حرص الجامعة على النهوض والارتقاء بمستوى أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات، لافتًا إلى أن ورشة العمل التدريبية الأولى التي تقام اليوم هي ضمن سلسلة الدورات التدريبية التي تقوم عليها إدارة الجامعة؛ لتنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس بمختلف الكليات بالقاهرة والأقاليم، وتدريبهم على أحدث الطرق التكنولوجية في مجالات التحول الرقمي، والتي تشمل: التدريب على نظام الاختبارات الإلكترونية وطرق مراقبتها، وإعداد وتجهيز بنوك أسئلة لجميع المواد بمختلف الكليات، بجانب التدريب على طرق إدخال الأسئلة على النماذج، والرفع على النظام، إضافة إلى التدريب على طرق مراجعة الأسئلة واعتمادها.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور هشام فرهود، عميد كلية الطب بنات جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتورة إيمان الشال، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ معتز الروبي، مدير عام كلية الطب.
جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية
جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية
جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية
جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية
جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية
جامعة الأزهر تشيد بدورة أعمال الامتحانات الإلكترونية

موضوعات متعلقة

تصنيف جلوبال العالمى: مصر أقوى الجيوش العربية

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

«أطلقت على الشوارع أسماء عائلتها».. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)