غدًا.. محاكمة 4 متهمين بالاتجار في المخدرات بالمعادي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار وجيه حمزة، غدًا، محاكمة 4 متهمين بترويج المواد المخدرة في المعادي.تعقد الجلسة بعضوية المستشارين مجدي عبد المجيد وكمال الدين عشماوى وأيمن عبد الرازق محمد، وأمانة سر سعيد عبد الستار ومحمود عبد الرشيد.وأسندت النيابة العامة للمتهمين "محمد.ف"، و"أحمد.ع"، و"نصار.ج"، و" عبد الحليم.ع"، تهمة حيازة وإحراز مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير ابأحوال المصرح بها قانونًا.وشهد معاون مباحث قسم المعادى أنه ونفاذًا لإذن النيابة العامة، توجه لمنزل المتهم الأول وقام بضبطه، وبتفتيشه عثر على بعض المواد المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأرشد عن مكان جلبه المراد المخدرة وبالتوجه للمكان المحدد تم ضبط المتهمين الثلاثة الآخرين وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة ومبلغ مالى وسلاح أبيض، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازة المواد المهدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم، والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارتهم.