بعد أليسار.. راقصات تربعن على عرش «التريند»

حالة من الجدل أثارتها الراقصة "إليسار" بعدما استضافها الإعلامي العراقي نزار الفارس، فلم يخلو الحديث من التصريحات الجرئية كما حدث مع الفنانة رانيا يوسف.



وليست إليسار الأولى التي تتصدر محركات التواصل الاجتماعي وتصعد على عرش "التريند"، فقد سبقها الكثير منهن بسبب تصريحات أو أفعال أثاروا بها الجدل.



أليسار.. "المعوذتين قبل الرقصة"



من التصريحات التي أثارت بها أليسار الجدل خلال حورها مع الفارس، هو قرائتها للمعوذتين قبل فقرتها، الأمر الذى تسبب فى موجة من الانتقادات للراقصة.



ومن التصريحات الجريئة أيضا هو أنها تحرص على الاستماع إلى سورة البقرة، بتلاوة القارئ الشيخ مشاري راشد العفاسي، وهذا رغم اعتناقها المسيحية، وتشعر معها براحة نفسية.



صفينار.. "بدلة رقص بعلم مصر"



تعتبر الراقصة صفينار، من الفنانات اللاوتي تربعن على عرش التريند لأكثر من مرة، ويعتبر الرقص ببدلة رقص مصمة على هيئة علم مصر، من الأمور التي أثارت بها الجدل، فهناك الكثير من الدعوات القضائية لحقتها بعد ذلك.



صفينار

لورديانا.. "رقصة في كوافير"



من الراقصات اللاوتي تصدرن محركات البحث، وهى الراقصة البرازلية "لورديانا" التى رقصت على مهرجان "أخواتى" فى أحد صالونات التجميل، الأمر الذى تسبب فى زيادة متابعينها الى الضعف.



لورديانا

لوسى.. "مش خايفة أموت ببدلة الرقص"



قالت لوسى، في أحد اللقاءت التليفزيونية، إنها ليست خائفة من أن تموت وهى مرتدية بدلة الرقص، لأنها لا تفعل شيئا فى الخفاء، كما أن نجلها "فتحى" يفتخر بعملها، ودائمًا ما يقول لها "هزى كويس".

