رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الباز يكشف شروط مصر لقبول زيارة نتنياهو للقاهرة

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:40 م
جريدة الدستور
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة  الدستور، سر زيارة المهندس طارق الملا إلى فلسطين وإسرائيل.

وأوضح الباز في برنامجه "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن هذه الزيارة تأتي لتعظيم الاستفادة من منتدى غاز المتوسط 

ولبحث أوجه التعاون المشترك  في إطار آلية منتدى شرق المتوسط.



وتابع  الباز أن مشاركة مصر في هذا المنتدى  له فائدة مهة جدا غير الفائدة الاقتصادية، وهو أن هذا التواجد المصري قد يؤدي لمزيد من الدفع في عملية السلام.



وواصل أن مصر تدعم القضية الفلسطينية قلبًا وقالا، والآن توجد إدارة أمريكية جديدة تحتاج لدفع عملية السلام ، وإقامة دولتين  دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ودولة إسرائيل.



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