«القومي للسينما» يناقش فيلم «إخوان النازي» بالإسكندرية

واصل نادي سينما الشباب بالإسكندرية، الذي ينظمه المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي فعالياته مساء أمس بمركز الحرية والإبداع بالإسكندرية وسط حضور جماهيري كبير.وخلال الفعاليات، تم عرض الفيلم التسجيلي "إخوان النازي" للمخرجة جيهان يحي والفيلم تم إقامة العرض الخاص له بالدورة الـ21 لمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي وتم الإشادة به من النقاد والجمهور.وعقب عرض الأفلام، أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائي إسلام أحمد علي والناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الفيلم مع الجمهور.خلال الندوة صرحت المخرجة جيهان يحيى أنه تم إضافة بعض التعديلات على الفيلم بعد عرضه بمهرجان الإسماعیلیة الدولى، ليتساءل الجمهور عن بعض النقاط المهمة كانت غير موجوده مسبقًا، ووضعناها بالفيلم وأضافت له الكثير من الناحية السردية.من جانبه، ذكر المنتج الفني المهندس طارق مهدي أنه خلال العمل بالفيلم تم مواجهة بعض الصعوبات الإنتاجية، لكن إيمانا منا بالفكرة تم الإنتاج والعمل عليه بجهد كبير.وقالت الناقدة شاهندة محمد علي إن الفيلم به مشاهد تمثيلية لا تنفصل عن الجو العام للفيلم، وأن العمل لا يطرح وجهة نظر صانعية، لكنه يطرح القضية بشكل حيادي وتم ربط شخصية حسن البنا وهتلر في كشف التشابة بين الشخصيات.وذكر الناقد إسلام أحمد علي أن فكرة الفيلم وقضيته تعد جديدة ولن تطرح للنقاش كثيرًا، ولا يوجد من قدمها بعمل فني من قبل فيعتبر هذا الفيلم التوثيقي المصري الأول على مستوى العالم الذي يثبت ويوضح توثيقيًا إخوان النازي.ويعد العمل أول فيلم من إنتاج مصري يكشف بالمشاهد المصورة الحقيقية النادرة والوثائق الحكومية البريطانية والألمانية والأمريكية أسرار فرقة "إخوان النازي" التي شكلها حسن البنا المرشد العام الأول لجماعة الإخوان الإرهابية التي حاربت مع الرايخ الثالث النازي بقيادة أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.كما يعرض أسرار تشكيل فرقة "إخوان النازي" مع تفاصيل تجنيد حسن البنا كعميل رسمي بدوام كامل لحساب الرايخ الثالث الألماني، مع مُستندات تجنيد البنا وكيف تواصل مُرشد جماعة الإخوان من القاهرة عن طريق الشفرة مع الاستخبارات النازية في برلين.ويكشف بالمُستندات البريطانية الرسمية تفاصيل خيانة البنا للفريق عزيز المصري من كبار قادة الجيش المصري قبل ثورة يوليو 1952، وأسرار العملية النازية السرية لتقويض الاقتصاد المصري وماذا حدث للجُنيه المصري الورقي في عام 1942، وتفاصيل اختراق عميلة بريطانية شابة لبيت حسن البنا في حي الحلمية الجديدة بالقاهرة، كما يكشف الفيلم عشرات الأسرار الموثقة بالمشاهد المصورة وشهادة الشهود.