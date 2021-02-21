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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تعلن عن رصد ارتفاع في الإصابات بكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 10:50 م
كورونا في السعودية
كورونا في السعودية
وكالات
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اعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد، أنها لاتزال ترصد ارتفاعًا في تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في المملكة.

وقال محمد العبد العالي المتحدث باسم الوزارة- خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس كورونا- إن منحنى الإصابات المؤكدة يمر بمرحلة حساسة ومهمة جدًا، ويجب أن "نتابعها بمزيد من الحذر واليقظة".

وأضاف أن أخذ اللقاح واستمرار تطبيق الإجراءات، أمران غايةً في الأهمية لتخطي هذه الجائحة، مُشيرا إلى أن اللقاحات الآن متوفرة في مناطق السعودية كافة، والاستيعابية أصبحت أكبر، حيث تجاوز عدد الحاصلين على اللقاح 541411 ألفا، وخطة التوسع مستمرة.

ولفت إلى أنه يجب على كل من أخذ اللقاح الاستمرار بتطبيق الإجراءات، لأن مناعتهم الفردية ستأخذ وقتًا حتى تصل إلى مستوى المناعة العالية، موضحا أنه بالإمكان الحصول على اللقاح بخطوات يسيرة جدًا من خلال تطبيق "صحتي".

كانت الصحة السعودية أعلنت في وقت سابق من اليوم أن إجمالي عدد الوفيات في المملكة أرتفع إلى 6461 حالة، فيما وصل عدد الإصابات إلى 375 ألفا وست حالات.

كما لفتت إلى تسجيل 349 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 366 ألفا و94.

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