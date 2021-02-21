غدًا.. الحكم على متهم بالتزوير للاستيلاء على أموال أحد البنوك

‎تصدر محكمة جنايات القاهرة، بالتجمع الخامس، غدا الاثنين، الحكم على متهم بالاشتراك مع آخرين بتزوير محررات وأختام للاستيلاء على أموال فرع أحد البنوك في المعادي.يصدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي، وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "إيهاب ع" بالاشتراك مع أخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهولين في تزوير محرر منسوب إلى أحد الشركات المساهمة المصرية وهما «كشف حساب منسوب صدوره لبنك عودة فرع نادي الشمس» بطريق الاصطناع على غرار المحررات الصحيحة وتقليد أختام منسوبة لأحد البنوك للاستيلاء على أموال البنك باستعمال طرق احتيالية كان من شأنها إيهام البنك بواقعة مزورة بأن قدما للبنك المحرر المزور، مع علمهما بتزويره.‎