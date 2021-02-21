تقلبات جوية مفاجئة وسقوط أمطار متوسطة بمطروح

شهدت مدينة مرسى مطروح، مساء اليوم الأحد، تقلب في الأحوال الجوية، وسقوط أمطار متوسطة حيث أعلنت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة حالة الطوارئ تحسبا لحدوث أي تداعيات.وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على استمرار التنسيق بين غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع استمرار حالة الاستعداد والمتابعة لسحب تراكمات مياه الأمطار على الطريق الدولي الساحلي داخل المدن بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين والدفع بسيارات ومعدات سحب تراكمات مياه الأمطار.وأشار محافظ مطروح إلى التعاون بين كافة قطاعات المحافظة، مؤكدا أن هناك تواصل بين غرفة عمليات المحافظة وغرفة عمليات مجلس الوزراء وزارة التنمية المحلية للتعامل مع أي مستجدات ناتجة عن ظروف الطقس غير المستقر.