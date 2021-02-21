التعاون الدولي: قطاع المشروعات العمود الفقري للأعمال التجارية

كشف تقرير صادر عن وزارة التعاون الدولي أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هو العمود الفقري للأعمال التجارية المحلية والعالمية، وكجزء من سرد الشراكات الدولية، لافتًا إلى أن وضع المواطن في محور الاهتمام يعني تكريس جهود الوزارة في تحسين مستوى معيشة المواطنين الذين يديرون أعمالهم الخاصة.أضاف تقرير، حصل «الدستور» على نسخة منه أن مشروع "دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة" الذي تبلغ قيمته 95 مليون دولار والمقدمة من صندوق الأوبك للتنمية الدولية يهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا من خلال تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير قروضًا للفئات المهمشة التي تشمل النساء والعاملات من ذوات الدخل المنخفض وصغار المزارعين والصيادين ومشروعات ريادة الأعمال الصغيرة.ويهدف تمويل آخر بقيمة 50 مليون دولار مقدم من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي إلى دعم وزيادة جهود الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال التمكين الاقتصادي؛ سواء كان ذلك من خلال خلق فرص العمل أو تحسين قدرات الأفراد، بصفتهم المشروعات.