القليوبية تعلن جدول امتحان المرحلة الابتدائية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية جدول امتحان المرحلة الابتدائية على أن تتم على مداري ٣ أيام اعتبارا من الاحد المقبل وحتى الثلاثاء ٢ من مارس المقبل على مستوي المدارس العام والتجريبي والمكفوفين.وتضمن الجدول أول يوم الأحد تجري للصف الرابع عام وتجريبي ومكفوفين والثاني والثالث المجتمعي والرابع والخامس صم والاثنين الأول من مارس المقبل يؤدي طلاب الصف الخامس عام وتجريبي ومكفوفين والرابع والخامس مجتمعي والسادس والسابع صم والثلاثاء الصف السادس عام وتجريبي ومكفوفين ومجتمعي والثامن للصم.وأشارت سماح إبراهيم وكيل المديرية، إلى أن ورقة الامتحان واحدة وبها المواد الأساسية العربي واللغة الإنجليزية والدراسات والعلوم ويتم تأجيل المواد التي لا تضاف للمجموع الي نهاية العام الدراسي.