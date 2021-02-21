مستشار النمسا يطلب الإدلاء بشهادته في قضية «فساد وزير المالية»

طالب المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، اليوم الأحد، من مكتب المدعي العام في قضايا الفساد والأموال العامة الاستماع إلى شهادته بشأن قضية فساد أثيرت على نطاق واسع في وسائل الإعلام مؤخرا وتم فيها اتهام وزير المالية جيرنوت بلوميل بتلقي تبرعات من إحدى شركات التكنولوجيا.وقال كورتس في رسالة بعث بها اليوم إلى مكتب المدعي العام أن لديه الكثير من الأدلة والوثائق التي تبرأ وزير المالية ويرغب في تقديمها إلى الجهات القضائية التي تحقق في القضية.ونفى بشدة ضلوع وزير المالية أو حزب الشعب الذي يقود الائتلاف الحكومي في تلقى أي تبرعات حزبية، مشيرا إلى أن كل الاتهامات التي أثيرت في وسائل الإعلام باطلة ومغرضة.واتهم كورتس أحزابا سياسية منافسة ودائمة الانتقاد لحزب الشعب في الضلوع في تدبير هذه الاتهامات الكاذبة.