جمارك مطار الغردقة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى، برئاسة هشام شرارة، بالتنسيق مع مباحث المطار من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران شركة إيزى جيت القادمة من أمستردام اشتبه عمر قرشى البارودي مأمور الجمرك فى راكبة هولندية الجنسية، بدأ عليها الارتباك وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة على أبو الحسن مأمور الفحص تحت إشراف الأستاذ رامى مروان رئيس القسم فتبين وجود أجسام معتمة.وبالعرض على الأستاذ جابر محمد موسى نائب مدير جمارك، قرر تكليف عادل قرنى بتفتيش حقائبها، فتبين وجود 5 جرامات من مادة يشتبه أن تكون لمخدر الكوكايين و٢٧٠ جراما من مسحوق يشتبه أن تكون مادة مخدرة و٨٧٥ كبسولة و٢٠٠ قرص يشتبه أن تكون مواد مخدرة مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبها.وتم الجرد بلجنة مكونة من محمود صبرى وهيثم خلف الله بحضور هانى عبد الحافظ رئيس قسم الامن الجمركى.قرر أحمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم ١ لسنة ٢٠٢١.