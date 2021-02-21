7 حالات اصابة بإنفلونزا الطيور فى روسيا

نشر الموقع الاخباري البريطاني «BBC» تقريرًا هامًا عن أول حالات إصابة بسلالة إنفلونزا الطيور «H5N8»، التي تنتقل من الدواجن إلى البشر أبلغت بها دولة روسيا.وقال مسؤولون، إن سبعة عمال في مصنع للدواجن في جنوب البلاد أصيبوا بعد تفشي المرض هناك.وقالت رئيسة هيئة مراقبة صحة المستهلك في روسيا، آنا بوبوفا: «تم الإبلاغ عن الحالات لمنظمة الصحة العالمية، جميع الأشخاص السبعة يشعرون الآن بصحة جيدة، وسيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة لوقف انتشار العدوى، ولا توجد علامة على انتقال العدوى بين البشر».وقالت بوبوفا: «اكتشاف هذه الطفرات عندما لم يكتسب الفيروس بعد القدرة على الانتقال من إنسان إلى آخر، يمنحنا جميعًا الوقت للاستعداد للطفرات المحتملة والاستجابة بطريقة مناسبة وفي الوقت المناسب، فالعلماء الروس يمكنهم الآن بدء العمل على تطوير أنظمة الاختبار، بعد اكتشاف مختبر فيكتور الروسي، الذي عزل المادة الوراثية للسلالة من العمال المصابين».