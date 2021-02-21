13452 إصابة و232 وفاة بكورونا في إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأحد تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و232 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفادت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بأنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفا و718 حالة، فيما يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليون إصابة.