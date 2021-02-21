13452 إصابة و232 وفاة بكورونا في إيطاليا
الأحد 21/فبراير/2021 - 09:56 م
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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الأحد تسجيل 13 ألفا و452 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و232 وفاة على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفادت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بأنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفا و718 حالة، فيما يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليون إصابة.
وأفادت الوزارة في بيان نقلته صحيفة (لا ريبوبليكا) الإيطالية بأنه بتسجيل الحالات الجديدة يرتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ(كوفيد-19) المسجلة في إيطاليا منذ بداية تفشي الوباء إلى 95 ألفا و718 حالة، فيما يبلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة أكثر من 2.8 مليون إصابة.