الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن هناك حملات إلكترونية وإرهاب اجتماعي يمارسه الطلاب والأهالي على وزيري التعليم والتعليم العالي بسبب تحديد موعد الامتحانات وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني.













وأكد، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن هناك خطة تم وضعها لإجراء الامتحانات وعودة الفصل الدراسي الثاني شاركت في وضعها كافة الجهات بالدولة، وتم وضع الخطة أمام االجنة العلمية لمواجهة كورونا وعلى الحكومة والرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الخطة ليست الخطة لم يضعها وزيري التعليم والتعليم العالي فقط.