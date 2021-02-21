السقطي يشيد بدور الحكومة في تشجيع الاستثمار المحلي

أشاد علاء السقطي، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأهمية دور الحكومة المصرية في تشجيع الاستثمار المحلى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.وقال السقطي إن تشجيع الاستثمار المحلى يعطي قوة وصلابة لمصر في مختلف دول العالم، خاصة دول أفريقيا، مؤكدًا أن القطاع الخاص المصري له دور كبير في تعزيز المنتجات المصرية بالأسواق الأفريقية لتحقيق أرباح تعود على الاقتصاد المحلي.أشار رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتمد على الاستثمارات الخارجية بشكل كبير في تقوية اقتصادها وفتح أسواق جديدة لها، حيث بلغ الاستثمار الأمريكي المباشر في دول العالم المختلفة 5.96 تريليون دولار في 2019.