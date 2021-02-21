رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

غدًا.. محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان فى «اقتحام الحدود»

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:41 م
محمود عزت
محمود عزت
عادل عبد العال
طباعة
تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة الجنايات، غدا الاثنين، إعادة محاكمة محمود عزت القائم بأعمال مرشد الإخوان في القضية رقم 564602013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

وتتهم النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم أنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية اشترك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع هيئة حماس وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله على إحداث حالة من الفوضى، تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة (آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية)، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا، وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.

وأشارت النيابة إلى توجه 3 مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.

وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين من «حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين» يزيد عددهم على 20 ألف سجين من الهرب.. وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

مدبولى: توفير 60 مليار جنيه لتمويل مبادرة الرئيس «سكن كل المصريين»

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

قنوات الأغاني.. تردد قناه المولد 2021

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

عبدالعزيز المقالح.. رفض الخروج من اليمن وظل حاضرًا في الميدان الثقافي العربي

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)