دورة في التدبير الكنسي لـ15 راهبًا من بينهم مرشحين للأسقفية

اختتم معهد التدبير الكنسي والتنمية دورة متخصصة ومكثفة في علوم الإدارة الكنسية والتفكير المخطط لـ ١٥ راهبًا من رهبان أديرة وادي النطرون الأربعة من بينهم المرشحين لدرجة الأسقفية خلال الفترة القادمة.شارك في تقديم محاضرات وورش العمل بالدورة التي جرت فعالياتها في الفترة من ١٧ وحتى ٢١ من شهر فبراير الجاري، أساتذة معهد التدبير الكنسي بقيادة عميد المعهد الأستاذ الدكتور مجدي لطيف.وألقى البابا تواضروس الثاني، المحاضرة الافتتاحية، بينما شارك أصحاب النيافة الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا يوأنس أسقف أسيوط والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، عدة محاضرات روحية ورعوية في المجال ذاته.ولأهمية مثل هذه الدورات، ستعقد مثيلات لها مع مجموعات أخرى بهدف تحسين العمل الرعوي والإداري في خدمة الكنيسة القبطية.