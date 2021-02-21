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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:47 م
فرق شباب بني سويف
فرق شباب بني سويف
بنى سويف - محمد حفيظ
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تواصل فرق عمل متابعة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" متابعتها الميدانية لمستجدات ملف تطوير القرى، والتي كان قد قرر المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تشكيلها تحت إشراف الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومعاون المحافظ منسقا عاما، وتضم مجموعة شباب من البرنامج الرئاسي من أبناء المحافظة، وشباب مبادرة تأهيل وتمكين.

وقامت فرق العمل ومجموعات المتابعة التي أشرف عليها معاون المحافظ محمد جبر بزيارة بعض قرى مركزي ناصر وببا وتم خلالها عقد لقاءات مع الأهالي والمواطنين بتلك القرى للتعريف بالمبادرة ورفع الوعي بالجهود التي تبذلها الدولة واستطلاع آراء واقتراحات الأهالي في المشروعات التي سيتم تنفيذها ضمن المبادرة التي تعتبر أكبر مشروع قومي تقوم به الدولة، والذي تحشد له المحافظة كافة الاستعدادات لتنفيذها بالقرى المستهدفة

كما تختص مجموعات العمل ببذل جهود تنموية بالقرى، من خلال العمل على دراسة إمكانات وميزات كل قرية التنافسية لتكون التنمية شاملة كافة جوانب حياة المواطن، خاصة في الجوانب المجتمعية كرفع الوعي، محو الأمية، وتشجيع الحرف اليدوية وغيرها من الجهود التي تعظم من عوائد خطة الدولة للنهوض بالمستوى المعيشي للمواطن القروى.
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»
فرق شباب بني سويف تواصل جولات متابعة تنفيذ «حياة كريمة»

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