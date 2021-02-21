207 إصابات و6 وفيات بكورونا في المغرب
الأحد 21/فبراير/2021 - 09:45 م
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أعلنت وزارة الصحة المغربية الأحد تسجيل 207 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 481 ألفا و155 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7788 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 5 ملايين و106 آلاف و983 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8554، كما تم تسجيل 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و664 حالة.
وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن مجموع التحاليل التي جرت - عقب إجراء 7788 فحصا خلال ال(24) ساعة الماضية - قد بلغ 5 ملايين و106 آلاف و983 فحصا منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب في 2 مارس الماضي.
وأضاف البيان أنه تم تسجيل 6 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال(24) ساعة الماضية ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 8554، كما تم تسجيل 621 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي التعافي 464 ألفا و664 حالة.