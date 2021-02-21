رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا: تحالف قوي يربط بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:58 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
قال رئيس الوزراء الأيرلندي مايكل مارتن، إن هناك تحالفًا قويًا يربط الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، موضحًا أن الجانبين يتشاركان قيمًا عديدة كالديمقراطية وحرية الرأي والتعبير والاهتمام بالتغير المناخي وغيرها.
وأضاف مارتن - في مقابلة حصرية مع شبكة (فرانس 24) أذيعت اليوم الأحد، أن الاتحاد يملك آلية يمكنها خلق علاقات جيدة مع المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد (بريكست)، مشيرًا إلى علاقات بلاده الجيدة مع "جارتها القديمة".
وأكد أن بلاده والمملكة ستعملان على الوصول لاتفاق حول العلاقات الثنائية بين البلدين في ظل خروج المملكة من الاتحاد، بما يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الأمور خارج التكتل أفضل من حالة الدول داخل التكتل، في إشارة إلى سرعة عملية التطعيم في بريطانيا، قال: "لا اعتقد ذلك إطلاقًا.. اتفاق خروج المملكة المتحدة لا علاقة له باللقاحات.. سيكون هذا تحليلًا سطحيًا للأمور.. بريكست كان قرارًا مربكًا - نتقبله ونحترم رغبة الشعب البريطاني في اتخاذ هذا القرار - لكنه مربك للاقتصاد والوظائف والنمو الاقتصادي، وفي اعتقادي الشخصي كان قرارًا خاطئًا".
وأضاف: "أقدر ما قامت به المملكة المتحدة فيما يخص حملة التطعيم، لقد اتخذوا قرارات بالاستخدام الطارئ للقاحات لأنهم كانوا يواجهون تحديًا كبيرًا وهو السلالة المتحورة الأسرع انتشارًا".

موضوعات متعلقة

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

قنوات الأغاني.. تردد قناه المولد 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

عبدالعزيز المقالح.. رفض الخروج من اليمن وظل حاضرًا في الميدان الثقافي العربي

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)