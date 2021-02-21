ضبط أدوية مهربة خلال حملة تفتيشية على صيدليات القليوبية

شن التفتيش الصيدلى بالقليوبية حملة مكثفة على الصيدليات بشبين القناطر لمتابعة مدي التزامها بالأدوية المصرح بتداولها.وأسفرت الحملة عن ضبط عدد من الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة وغير مصرح بتداولها داخل القطر المصري تشمل عدة أصناف في صورة أكثر من 100 قرص و8 زجاجات و23 كيسا و8 لبان، وتم تحريز جميع الأصناف واتخاذ الإجراءات القانونية من قبل القائمين بالحملة.تأتي الحملة برعاية اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية وبناءً على تعليمات الدكتورخالد عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتوجيهات مدي عام الصيدلة الدكتورة ألفت السيد ومدير إدارة التفتيش الصيدلى الدكتورة ڤيڤيان هنري فى إطار متابعة السوق الدوائى فى ظل الظروف الراهنة فى مكافحة فيروس كورونا.