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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1685 إصابة بكورونا في لبنان

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:50 م
كورونا في لبنان
كورونا في لبنان
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أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 355 ألفا و56 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.
وأشارت الوزارة - في بيان لها - إلى تسجيل 43 حالة وفاة جديدة خلال ال(24) ساعة الماضية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 4340 حالة، في حين يرقد 935 شخصا في وحدات العناية المركزة، إلى جانب 309 أشخاص على أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 13197 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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