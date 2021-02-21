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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

القليوبية تسجل 44 إصابة جديدة بكورونا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:09 م
كورونا في القليوبية
كورونا في القليوبية
كتب صلاح حسنى
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سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد 44 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وتصدرت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بعد أن سجلت اليوم 11 إصابة، جاء بعدها في الترتيب شرق شبرا الخيمة والتي سجلت 10 حالات، فيما سجلت مدن العبور وشبرا غرب وقليوب وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12980 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية على الأرقام التالية: "مركز ومدينة الخانكة 982 حالة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 813 حالة، وبنها 4044 حالة، وشرق شبرا الخيمة 13090 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1360 حالة، وشبين القناطر 887 حالة، وطوخ 1674 حالة، قليوب 894 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 748 حالة إصابة".

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