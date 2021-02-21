إصابة وزيرة التجارة والصناعة بفيروس كورونا

هاجم فيروس كورونا الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، وذلك بحسب مصادر مطلعة داخل الوزارة التي قالت لـ«الدستور» إن حالة الوزيرة مستقرة وتباشر عملها من داخل العزل المنزلي.أضافت المصادر أن وزيرة التجارة تقوم بكافة أعمال الوزارة من متابعة المؤتمرات التى تتم من خلال تقنية الفيديو كونفرانس واستلام التقارير الخاصة بالهيئات، في الوقت الذي تخضع فيه للبروتوكول العلاجي.