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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:29 م
معهد المحاماة بمحطة
معهد المحاماة بمحطة الرمل
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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ملأ عدد من محامي الإسكندرية، إقراراتهم الضريبية إلكترونيا، خلال المحاضرة التي نظمتها نقابة المحامين الفرعية، برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين.

وأقيمت ندوة بعنوان "كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا" بمقر معهد المحاماة بمحطه الرمل، حاضر فيها الدكتور أحمد حشيش المحاسب القانوني بالضرائب، بحضور عدد من أعضاء مجلس نقابة المحامين وعدد كبير من محامي المدينة، وبثت مباشرة على صفحه النقابة.

وقدم المحاضر، بشكل عملي كيفية ملاء الإقرار إلكترونيا وخطواته تبعا بشكل منظم مما يتيح لمقدم الإقرار تقديمه بشكل سهل وصحيح ودون أي أخطاء، وماهي الأمور الواجب أن يكون يقدم عليها المحامي إقرار ضريبي.

وجرت مناقشات بين المحاضر والمحامين عن عده أمور تخص المحامين عند تقديم الإقرار الضريبي من بينها ضريبه القيمة المضافة والمبالغ المعفاة من الضرائب والنسب الضريبية المختلفة.

قال عبدالحليم علام، نقيب المحامين: أن ندوة الإقرار الضريبي هذه المرة تختلف عن المرة السابقة من خلال قيام المحاضر بشرح عملي لخطوات الإقرار الضريبي إلكترونيا، وتفاعل المحامون في هذا الأمر بشكل كبير، لافتا ان هدف تلك المحاضرات هو خدمه أعضاء النقابة، وتوضيح كافة الأمور المتعلقة بالضرائب الخاصة للمحامين وإزالة أي لغط قد ينتج خاصة عند ملاء الإقرار إلكترونيا.
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل
«كتابة وتقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا».. ندوة بمقر معهد المحاماة بمحطة الرمل

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