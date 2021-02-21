156 إصابة و3 وفاة بكورونا في أذربيجان

أعلنت السلطات الصحية في أذربيجان تسجيل 156 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 233 ألفا و129 حالة.

وذكرت وكالة أنباء (تريند) الأذرية نقلا عن مجلس الوزراء توضيحه أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 3 آلاف و198 شخصا عقب تسجيل 3 وفيات جديدة، مُضيفة أن عدد المتعافين بلغ 227 ألفا و761 متعاف عقب شفاء 142 حالة على مدار السبت.

وأشار إلى أنه تم خلال الساعات الـ24 الأخيرة، إجراء 7 آلاف و236 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا.