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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

انسحاب القوات الروسية من قاعدة عين عيسى شمالي سوريا

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:09 م
القوات الروسية
القوات الروسية
محمد عمر
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انسحبت القوات الروسية، اليوم الأحد، بشكل مفاجئ من قاعدتها في عين عيسى شمالي سوريا، بعد إنزال الأعلام الروسية.

وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان مساء اليوم عن انتقال القوات المنسحبة إلى قاعدة تل السمن بريف الرقة، فيما لا يزال يتواجد ضمن القاعدة العسكرية عناصر من قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وكان المرصد السوري رصد الأسبوع الماضي تسيير القوات الروسية لدورية عسكرية انطلاقًا من مطار القامشلي وصولًا إلى الحدود السورية-التركية بريف رميلان، كما رصد وصول تعزيزات روسية مؤلفة من 10 عربات قادمة من القامشلي، وصلت إلى قاعدتها في منطقة المباقر ببلدة تل تمر شمالي الحسكة.

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