الأنبا يؤانس يترأس أول قداس بصوم يونان بكاتدرائية الملاك ميخائيل غدًا

يترأس الأنبا يؤانس أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسيوط، غد الاثنين، أول قداسات صوم يونان النبي، والتي تستمر على مدار 3 أيام بكاتدرائية الملاك ميخائيل.ويشارك بصلوات القداس كهنة الكنيسة والشمامسة، وعدد محدود من الأقباط بالحجز المسبق قبل الحضور، مع تطبيق جميع الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، تستعد لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.