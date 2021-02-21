على سعدة يكتب: القانون سيئ السمعة

كان من أهم أهداف «ثورة ٢٣ يوليو ٥٢» القضاء على الإقطاع وعلى سيطرة رأس المال على الحكم، وكان الانطباع السائد للضباط الأحرار أن الملاك كلهم إقطاعيون يمتصون دماء الفقراء ولا بد من القضاء عليهم كى تستقيم الأمور وتستقر البلاد.. فجاءت قرارات التأميم للأراضى الزراعية والمصانع وتم الاستيلاء عليها عنوة، ووقف الزعيم عبدالناصر فخورًا بما اقترفت يداه وهو يقوم بتوزيع «الفدادين الخمسة الشهيرة» على الفلاحين، وانطلقت الأغانى والأهازيج فرحة وسعيدة تهتف باسمه، وعاش الفلاحون أسعد أيامهم، ومات الباشوات من الحسرة على سرقة أراضيهم وأملاكهم.كان الهدف المكمل للثورة هو إقامة عدالة اجتماعية.. وإذا كان التاريخ قد سجل نجاح الضباط الأحرار فى القضاء على الإقطاع وأعوانه.. إلا أنه سجل أيضًا فشلهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية المنشودة. فالمفهوم السائد للعدالة عندهم كان ظالمًا وبمنتهى القسوة على فئة كبيرة ووطنية من الشعب وهم ملاك العقارات السكنية. بالطبع لم يتمكنوا من تأميم وتقسيم هذه العقارات وتوزيعها كما فعلوا فى الأراضى.. فقاموا بإصدار القوانين التى تعطل تمتع الملاك بأملاكهم تمامًا.. وتعطى الحق للمستأجر بالسكن شبه المجانى.. ورغم ضعف القيمة الإيجارية قامت الدولة بتثبيت القيمة بل خفضها ثلاث مرات بقوانين مجحفة لصالح المستأجر كما يلى:١- القانون ١٩٩ لسنة ٥٢ خفض الإيجارات ١٥٪‏ اعتبارًا من أكتوبر ٥٢.٢- القانون ٥٥ لسنة ٥٨ خفض الإيجارات بنسبة ٢٠٪‏ اعتبارًا من يوليو ٥٨.٣- القانون ١٦٨ لسنة ٦١ خفض الإيجارات بنسبة ٢٠٪‏ اعتبارًا من ديسمبر ٦١.فضاعت حقوق الملكية وتحوّل المستأجر إلى مالك لوحدته السكنية المستأجرة وحتى وفاته هو وأولاده وأحفاده بعد عمر طويل.. ويقوم بسداد نفس الأجرة المخفضة التى مضى عليها أكثر من خمسين عامًا دون أى زيادات، والتى وصلت قيمة الإيجار السنوى لها فى بعض الأماكن الراقية إلى ستين جنيهًا فقط «أى أقل من ثمن علبتى سجائر».واضطر معظم الملاك لتأجير مساكن أخرى لأولادهم «قانون جديد» بعدة آلاف من الجنيهات شهريًا لعدم قدرتهم على تسكينهم فى أملاكهم المستولى عليها من المستأجرين المحتلين «والمظلومين فى نظر الدولة». ودون مبالغة تم بالفعل تعطيل الملكية لهؤلاء الملاك المساكين تمامًا ما عدا حق البيع وبالطبع بثمن بخس، فمن هو المصاب بالجنون الذى سيقدم على شراء عقار مأهول بالسكان وعائده السنوى من كل وحداته لا يكفى إطلاقًا لسداد أجره الحارس الشهرية. صرخات الملاك وصلت لمجالس الشعب المتعاقبة.. التى نجحت بجدارة فى التسويف وتكميم الأفواه بحجة الأمن الاجتماعى، وهى لا تدرى أنها تسكب زيتًا على النار المشتعلة خاصة أن الكثيرين من أعضاء المجلس الموقر كانوا مستفيدين بسكنهم المؤجر سواء كانت شقة فى حىٍّ راقٍ أو فيلا أو قصرًا إيجاره بضعة جنيهات سنويًا. وأخيرًا سمعنا نائبًا جريئًا فى المجلس الحالى يطالب بالعدالة الاجتماعية الحقة وإنصاف ملاك العقارات.تقدم سيادته باقتراح أرى أنه سيكون منصفًا بعض الشىء لو تم إقراره. الاقتراح يراعى الزيادات المضطردة فى الأسعار والتضخم.. كما أنه يتفق مع رأى كبار علماء الأزهر الذين أفتوا بأن أى عقد إيجار لا بد أن يكون محدد المدة والقيمة والمنفعة فإذا خلا من أحد الاشتراطات الثلاثة السالفة الذكر يكون العقد غير صحيح شرعًا.. فالشريعة الإسلامية لا تقر العقود «المؤبدة» لعدم توافر شرط الرضا والقبول بين الطرفين وتعتبرها عقودًا باطلة.ملخص ما طالب به سيادة النائب المحترم هو تعديل ٦ بنود فقط من القانون الحالى سيئ السمعة.ومنها إخلاء الوحدات المؤجرة حال غلقها لمدة ٣ سنوات لغير غرض السفر أو مرور المدة نفسها على استخراج تراخيص بناء جديدة باسم المستأجر أو زوجته أو أولاده القُصر أو استفادته بالحصول على مسكن من برامج الإسكان التى تقدمها الدولة، وتحرير العقد الأصلى بعد مرور ٥٠ عامًا على بدء العلاقة الإيجارية الأصلية للعين لتخضع لقانون العرض والطلب «ولى تحفّظ على هذا البند وأقترح ١٠ سنوات فقط» ورفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية إلى ٢٠٠ جنيه شهريًا للوحدات السكنية و٣٠٠ جنيه للإدارية مع زيادة ١٠٪ سنويًا. وذلك مع إنشاء صندوق لدعم وإعانة المستأجر غير القادر «من خلال بحث اجتماعى» تكون إيراداته من حصيلة جمع الضرائب العقارية. أتمنى أن يتم تمرير هذه التعديلات فى أسرع وقت، وألا يتعمد إيقافها ثلة المنتفعين بحجج واهية، فالعدالة الاجتماعية يا معالى رئيس مجلس النواب ليست شعارًا فقط أو حبرًا على ورق.. بل مطلب ملح أتمنى أن يكون فى أولويات اهتماماتك.