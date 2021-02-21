محمود خليل يكتب: شربة «الجهل العثمانلى» فى أفواه «مجاذيب المحروسة»

كان عبدالوهاب الشعرانى وهو يتحدث عن «إبراهيم المتبولى» أو «عبدالقادر الدشطوطى» وغيرهما من كبار المتصوفة الذين عاصروا القرن الأول من الحكم العثمانى لمصر- على ما فيه من لا عقلانية- أكثر توازنًا مما يمكن أن تسمعه عن المتصوفة وأهل الله الذين شهدتهم مصر فى القرون التالية من حكم الترك، ما يعنى أن مراكز أو ورش صناعة ونشر الخرافة فى المجتمع المصرى قد تمكنت من التغلغل بأفكارها- أو قُل أوهامها- فى أنسجته وخلاياه.

أحدثك الآن عن العام ١٧٧٠ ميلادية، أى بعد مرور ٣٤٧ سنة، أى حوالى ثلاثة قرون ونصف القرن، على السيطرة العثمانية على مصر.. كانت الزوايا تتمدد فى كل اتجاه، والمشايخ الذين تحولوا إلى «دراويش» و«مجاذيب» يحظون بمكانة رفيعة بين الأوساط الشعبية وداخل أوساط النخبة فى مصر.

أكثر ما كان يشد المراقب لشوارع مصر فى ذلك الوقت هو مشاهد الدراويش والمجاذيب وأحوالهم وسلوكياتهم العجيبة الغريبة التى كثيرًا ما كانت تدهش وتجتذب قلوب البسطاء بل والكبراء أيضًا، وكانوا ينظرون إلى هذا الأداء الغامض كشكل من أشكال التفوق الإيمانى والقرب من الله، الذى يفرق بين الدرويش وغيره من عموم الناس.

يسير الدرويش مرتديًا ملابس رثة، وقد يتحلل منها فى بعض الأوقات، قد يعتدى على من يصادفه، فيرى المضروب فى ذلك كرامة وقعت له ورضاء من الله أصابه.. والعذر الأساسى الذى كان يلتمسه الناس للدرويش أنه يعيش حالة غير عادية.. من يقرأ كتاب «طفل من القرية»، الذى كتبه سيد قطب وأرّخ فيه لذكريات طفولته، يجد شرحًا لهذه المسألة.

شخصية «المجذوب» هى أول ما استوقف سيد قطب فى طفولته: «هذا الرجل المشعث المغبر، الممزق الثياب، العارى أحيانًا من كل ما يستر الجسد، المنطلق فى شوارع القرية وطرقها، وفى يده عصاه ينال بها كل شىء وكل أحد، وهو يرسل همهمة مختلطة مخيفة، أو يقهقه فى صوت عالٍ مرهوب».

كان أهالى القرية لا يستغربون أفعال المجذوب الشاذة، ويتفهمون أنها تأتى بفعل «الشربة»، أو بعبارة أخرى «شربة الولاية».. فكبار الأولياء يجتمعون فى كل عام برئاسة قطب الغوث على جبل «قاف»، ثم ينظرون فى أحوال العالم، ويقضون فيه بما يشاءون، ومن قضائهم توزيع «الشربة» على من يقع عليه الاختيار من عباد الله المختارين.

ذلك جانب من الجوانب التى رسختها الثقافة العثمانية داخل الوسط الاجتماعى المصرى، وهى ثقافة تدعو إلى تقبل الدجل والخرافة اللذين كان يتم تصنيعهما داخل الزوايا، لتسيح فى الشوارع بعد ذلك.. وقد يقول قائل إن ما ذكره سيد قطب يمثل صورة قد تختلط فيها معطيات الواقع مع خيال الأديب، لكن أتصور أن من يردد ذلك قد يصاب بالحيرة وهو يجد وصفًا مستفيضًا لواحد من أشهر مجاذيب المحروسة جاء على يد المؤرخ «عبدالرحمن الجبرتى» وهو يذكر أشهر وفيات عام ١٧٧٠ ميلادية، وهو «الشيخ العريان» القطب الصوفى الكبير.

يقول الجبرتى إن من ضمن وفيات هذا العام «الولى العارف أحد المجاذيب الصادقين الأستاذ الشيخ أحمد بن حسن النشرتى، الشهير بالعريان». هكذا يقدم «الجبرتى» الشيخ «العريان»، ومؤكد أن هذا الوصف التصق به بسبب سلوك «التعرى» الذى كان يميل إليه، ثم يضيف: «كان من أرباب الأحوال والكرامات، وكان أول أمره الصحو ثم غلب عليه السُكْر فأدركه المحو».

يريد «الجبرتى» أن يقول إن الشيخ «العريان» كان شخصًا طبيعيًا يسير بين الناس كأى بنى آدم، ثم اختلفت أحواله فجأة، ويفسر ذلك بغلبة السُكْر عليه، والسُكْر يأتى نتيجة الـ«شربة»، حين اختاره المجتمعون فوق جبل «قاف» لتعاطى «شربة الولاية»، فسكر بها وذهبت بحاله القديمة ليولد من جديد قطبًا صوفيًا عاريًا ويمحو ذاكرته القديمة.

كان للشيخ «العريان» طريقة عجيبة فى استقبال ضيوفه بزاوية تصوفه، فقد كان يمسك جريدة «عصا» فى يده يضرب بها كل زائر له، وربما كل من يصادفه فى طريقه أيضًا. والملفت أنه كان أميًا لا يجيد القراءة والكتابة، ورغم ذلك كان إذا قرأ قارئ بين يديه وأخطأ يرده «العريان»، وتفسير ذلك حاضر، فقد كان يمتلك العلم اللدنى، فالصوفى لا يتعلم علوم الدنيا ولا الدين لأن العلم يأتيه من السماء.

كانت مثل هذه الأفكار تتسكع فى أدمغة المصريين، فتجعلهم ينظرون إلى كل غريب يأتى به «المجذوب» كفعل سماوى، ولم تكن المسألة تقتصر على بسطاء المصريين من الأميين وغيرهم، بل امتدت إلى الكبراء من علماء الدين.. يذكر «الجبرتى» أن «العامة والخاصة» كانوا يعتقدون فى ولاية الشيخ العريان، ويأتى الأمراء والأعيان لزيارته والتبرك به، ويأخذ منهم دراهم كثيرة ينفقها على الفقراء المجتمعين حوله.

ومن الملفت أن واحدًا مثل «الشيخ أحمد العروسى»- شيخ الأزهر فيما بعد- كان ملتصقًا به وتابعًا له فى أسفاره وجولاته، وبشّره «العريان» ذات يوم بأنه سيصبح شيخًا للأزهر، فما كان من «العروسى» إلا أن كافأه على ذلك بالزواج من ابنته، ومن العجيب أن «العروسى» أصبح شيخًا للأزهر بالفعل.

نظر الناس إلى نبوءة «العريان» التى تحققت كواحدة من كرامات الشيخ، وغفلوا عن علاقاته بالأمراء والأعيان، وتأثيره الجارف عليهم، الذى جعل من السهل عليه أن يصدر توصياته أو تعليماته إليهم بالدفع بالشيخ «العروسى» إلى منصب شيخ الأزهر، كما أن عقل «الدجال» لا يخلو من دهاء وذكاء يساعدانه على قراءة المشاهد بصورة جيدة لتوقع الآتى.

لا ينمو الدجل ولا تتصل عُراه بحيث يتحكم الدراويش والمجاذيب فى الواقع بهذه الصورة إلا فى غياب العقل.. فحقيقة الأمر أن «الشربة» كان يتعاطاها الناس وليس الدرويش أو المجذوب، إنها شربة الجهل العثمانلى التى سقاها المسيطرون الترك للمصريين ووجدت صدى لديهم، فأصبحت القيمة للجهل والحظوة للدجال، ولم يعد للعلم أهمية، فهو يحتاج إلى جهد يغنى عنه السير فى الطريق الأسهل، والمتمثل فى السير فى ركاب الدراويش حتى يرزق الفرد العلم اللدنى الذى يتدفق من أنهار السماء، ولم يعد للعمل أيضًا لزوم ما دامت أنهار المال المتدفق من الأمراء والأعيان والتجار وغيرهم تأتى إلى الشيخ بانتظام فتصيب المجتمعين حوله أو بالتسول فى الشوارع، وهو يوفر ربحًا كبيرًا ولا يتطلب مجهودًا يذكر قياسًا إلى المجهود الذى يتطلبه العمل فى أى حرفة.

هكذا تشكل جانب الدجل «العثمانلى» وبقى فى حياة المصريين وتوغل فى عقول البسطاء والكبراء داخل مجتمع تراجع فيه الطلب على العلم، واختل فيه ميزان الطموح، وأصبح الطريق إلى الثراء يقتضى أحد مسلكين، إما الفساد والتربح غير المشروع، ثم غسيل السمعة بالتقرب من أقطاب الصوفية أو الدعوة الدينية والاختباء فى عباءتهم مع إلقاء الأموال فى حجرهم المتسع، أو التسول الذى قد يأخذ شكلًا فرديًا عبر آلاف المتسولين الذى يتزاحمون فى الشوارع والطرق، أو مؤسسيًا عبر آلاف الجمعيات الخيرية التى تنتشر فى كل اتجاه، وتنشط فى جمع التبرعات من كل اتجاه.. إنها «الشربة العثمانلى» التى تجرعها المصريون حتى الثُّمالة.

