سميحة أيوب: نعيش حالة «توهج درامى» والسينما كانت «بعافية شوية»

■ انضممتِ قبل نحو شهر إلى مسرحية «ألمظ وسى عبده».. ما كواليس عودتك إلى المسرح بعد غياب دام ١٢ عامًا؟

■ ما الذى جذبك للمشاركة فى العرض المسرحى والعودة من خلاله إلى خشبة «أبوالفنون»؟

■ إلى أى مدى وصلت التحضيرات الخاصة بالمسرحية؟ وماذا عن دورك فيها؟

■ ما رأيك فى اختيار المسرحية لعرضها عبر قناة وزارة الثقافة على موقع «يوتيوب» ضمن مبادرة «الثقافة بين إيديك»؟

■ ننتقل إلى العمل المسرحى الثانى «مورستان».. لماذا قررتم تعليق «البروفات» الخاصة به؟

■ ما السر وراء موافقتك على المشاركة فى «مورستان»؟

■ هل هناك أى فوارق بين «مورستان» والنص الأصلى «بير السلم»؟

■ ما أبرز ذكرياتك مع «الحبيب الغائب الحاضر» الراحل سعدالدين وهبة؟

■ ما الذى حدث بعد ذلك؟

■ نعود مرة أخرى إلى أعمالك.. ما تفاصيل مشاركتك فى موسم رمضان المقبل بمسلسل «الطاووس»؟

■ وماذا عن إجراءات الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» أثناء التصوير؟

■ هل تشاركين فى أى أعمال درامية أخرى بعيدًا عن الموسم الرمضانى؟

■ متى ستبدأون تصوير العمل؟ وما طبيعة دورك خلال أحداثه؟

■ بصفة عامة.. كيف تقيّمين المشهد الدرامى الحالى؟

■ وماذا عن عودتك إلى السينما بفيلم «ليلة العيد» بعد غياب طويل دام ٩ سنوات؟

■ هل حددتم موعدًا لطرحه فى دور السينما؟

■ لماذا ابتعدتِ عن السينما منذ طرح فيلم «تيتة رهيبة» عام ٢٠١٢؟

■ كيف تقضين يومك فى ظل انتشار جائحة «كورونا»؟

■ وماذا عن علاقتك بحفيدك الوحيد «يوسف» ووالده «علاء»؟

رأت النجمة الكبيرة سميحة أيوب أن مصر تمر بحالة «توهج درامى» كبير خلال الفترة الحالية، تظهر ملامحها فى عرض العديد من الأعمال الدرامية فى القنوات الفضائية، خاصة فى الموسم الشتوى الحالى، الذى يتميز بالتنوع ما بين الأعمال الاجتماعية والرومانسية والتشويقية.واعتبرت «سيدة المسرح العربى»، فى حوارها مع «الدستور»، أن السينما كانت «بعافية شوية»، خلال السنوات الأخيرة، قبل أن تسترد عافيتها من جديد مؤخرًا، وهو ما دعاها للعودة إلى «الشاشة الكبيرة» من جديد، عبر فيلم «ليلة العيد» المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر.وكشفت الفنانة القديرة عن تفاصيل عودتها إلى المسرح من جديد، من خلال عرض «ألمظ وسى عبده»، المقرر تقديمه على خشبة مسرح «البالون» خلال أيام، إلى جانب مسرحية «مورستان» التى توقفت «بروفاتها» بسبب «كورونا» وستعود فى الفترة المقبلة، تمهيدًا لتقديمها ضمن الاحتفالات بمرور ١٠٠ عام على إنشاء المسرح القومى.- المسرح بالنسبة لى هو بيتى الأول وليس الثانى، وكنت متشوقة جدًا للعودة إليه من خلال عمل يليق بمسيرتى ويمثل بصمة فى تاريخ الفن المسرحى، الذى يعتبر عشقى الأول والأخير، وهو ما تحقق لى من خلال «ألمظ وسى عبده».وبدأ الأمر بتواصل المخرج مازن الغرباوى معى لعرض المشاركة فى المسرحية، ثم عقدنا أكثر من جلسة عمل منذ عدة أشهر، بمشاركة المؤلف الدكتور مصطفى سليم، ووافقت فى النهاية على أن تكون عودتى من خلال هذا العمل، بعد آخر عرض مسرحى قدمته «يا إحنا يا هى» مع المخرج محسن حلمى فى ٢٠٠٩.- العمل ضخم جدًا، ويحتوى على عاملين فى غاية الأهمية، فهو يتناول السيرة الذاتية لـ«ألمظ» و«عبده الحامولى»، ويرصد تاريخ مصر الغنائى فى فترة النصف الثانى من القرن التاسع عشر، خاصة المسرح الغنائى، من خلال إلقاء الضوء على شخصيات فنية كان لها تأثير كبير فى مجال الموسيقى والمسرح داخل مصر، وتعريف الأجيال الحديثة بها، خلال الفترة سالفة الذكر التى تعتبر أزهى وأرقى الفترات التى نمت وتميزت فيها فنون العالم العربى.والمسرحية تتناول حياة هذه الشخصيات باحترافية شديدة قدّمها المؤلف الدكتور مصطفى سليم، بقيادة المخرج المتميز مازن الغرباوى، الذى أعتبره ابنى المخضرم، فهو رغم صغر سنه يثق دائمًا فى اختياراته، واستطاع تحقيق نجاحات كبيرة وكثيرة فى المسرح القومى، وخلال مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابى، لأنه «بتاع شغل وبس».- أؤدى الأداء الصوتى فى المسرحية، وانتهيت بالفعل من التسجيلات الصوتية الخاصة بى، وتم تسليمها بالكامل من حوالى شهرين، وحاليًا يعقد المخرج «بروفات» مكثفة مع فريق العمل، الذى يضم نخبة كبيرة من الفنانين والمطربين، منهم: مروة ناجى ووائل الفشنى وحسن العدل وأميل شوقى ولبنى الشيخ، لإطلاق ليالى العرض على مسرح «البالون»، خلال الأيام القليلة المقبلة.- أستغل هذا السؤال للإشادة بجهود الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لحكمتها فى إدارة الملف الثقافى، ومساندتها للبيت الفنى للمسرح بشكل دائم، ومبادراتها المتعددة فى ظل جائحة «كورونا»، وعلى رأسها «خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك»، التى تهدف إلى بث نوادر أرشيف الإبداع الوطنى والمعرفى، التراثى والمعاصر، عبر قناة الوزارة على «يوتيوب».واختيار المسرحية وعرضها يخدم الجميع، فى ظل جائحة «كورونا»، ويتوافق مع إجراءات الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، من خلال البقاء فى المنازل لتخطى المرحلة الاستثنائية التى تمر بها البلاد.- تعليق «البروفات» الخاصة بعرض «مورستان» جاء لتزامنه مع الموجة الثانية لانتشار فيروس «كورونا»، قبل نهاية العام المنقضى ٢٠٢٠، وربنا يزيح الغمة لاستئناف «البروفات» من جديد، بقيادة المخرج سمير العصفورى، وعرض العمل ضمن البرنامج الاحتفالى الخاص بمرور ١٠٠ عام على إطلاق المسرح القومى.- السر وراء مشاركتى فى أى عمل هو هدفه ورسالته ومضمونه، وبصراحة «مورستان» لمس قلبى بمجرد قراءة الورق الخاص به، خاصة أنه مأخوذ عن نص «بير السلم» للحبيب الغائب الحاضر الكاتب الراحل سعدالدين وهبة.- «بير السلم» تدور قصته حول عائلة «الشبراوى»، وهو رجل غنى صاحب ثروة كبيرة يُصاب فجأة بشلل يلزمه الفراش ويجعله غير قادر على الحركة أو الكلام، لكنه يستطيع متابعة من حوله، حتى يستولى ابنه على تلك الثروة، ثم تتواصل الأحداث فى الصراع حول «التركة» بين الأشقاء، الذى يتحوّل إلى صراع فلسفى، بين الوهم والحقيقة، والواقع والحلم.لكن المخرج سمير العصفورى بخبرته الواسعة يقدم المسرحية برؤية جديدة، فقد أعاد كتابتها من جديد مع أيمن إسماعيل، ومن المنتظر أن تشارك فيها مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: أشرف عبدالغفور وأحمد سلامة.- «يااااااه.. هقول إيه ولا إيه؟». «حياة تانية» ومشوار طويل شهد نجاحًا فى حياتنا الشخصية والعملية على حد سواء، وكانت بيننا قصة حب استمرت ٣٤ عامًا، ولم يفرق بيننا سوى رحيله، حبيب العمر، الذى بدأ إعجابنا ببعضنا البعض على خشبة المسرح، وتحديدًا أثناء تقديم مسرحية «السبنسة» التى كتبها وأديت بطولتها.فبعد إسدال الستار على العرض فى يومه الأول، طلب سعدالدين وهبة والمخرج سعد أردش أن نتناول العشاء فى منطقة الحسين، وفى اليوم التالى أطلعنى «وهبة» على جريدة «الجمهورية»، وكان فيها موضوع عن النجاح الساحق الذى حققته المسرحية، وبعدها بيوم طلب منى أن أذهب معه إلى محطة مصر حتى نشترى الجريدة، وفى الطريق فاجأنى بقوله: «عايز أتجوزك»، فرديت عليه قائلة: «أنا عندى عقدة من الجواز»، وطلبت منه أن يُبعد فكرة الزواج عن تفكيره نهائيًا.- عندما علمت والدتى بما حدث بيننا قررت منعى من الزواج، خشية أن يتهمنى زوجى السابق محمود مرسى بارتباطى بعلاقة مع «وهبة»، وكانت كلمات والدتى هذه بمثابة نقطة فاصلة فى حياتى، فبعدها اتصلت فورًا بـ«سعد» وقلت له: «تعالى دلوقت علشان تتجوزنى، هتلاقينى بعد ساعة منتظرة قدام بيتى».وبالفعل تزوجنا واتفقنا على عدم الإنجاب، خاصة أنه كانت لديه ابنتان، ولدىّ «محمود» و«علاء»، وبعدها قدمنا أعظم المسرحيات فى حقبة الستينيات، بداية من «كوبرى الناموس»، ثم «بير السلم» و«كوابيس فى الكواليس» و«المسامير» وغيرها.وبعد أيام من ذكرى ميلاده التى حلت يوم ٤ فبراير الجارى، أحب أن أقول له: «ربنا يرحمك. وحشتنى جدًا يا أعظم رجل التقيته فى حياتى. كلما ازدادت سنوات الرحيل ازداد شوقى إليك».- «الطاووس» بطولة النجم المحترف جمال سليمان، الذى أسعد جدًا بالمشاركة معه، وسيناريو وحوار كريم الدليل، ويشرف على الكتابة المؤلف محمد ناير، من إخراج رءوف عبدالعزيز، الذى أستمتع بالعمل معه كثيرًا.وواثقة فى أن المسلسل سيكون من أهم وأقوى الأعمال الدرامية التى ستُعرض فى رمضان المقبل، خاصة أنه يتناول قضايا ومشكلات اجتماعية وكيفية حلها، إحداها مخاطر وأضرار مواقع التواصل الاجتماعى، التى تتسبب فى العديد من المشكلات داخل المجتمع، كما أنه يسلط الضوء على العديد من القيم الإنسانية، ويوجه العديد من الرسائل الإيجابية التى تخص الأسر المصرية.- الجميع ملتزم بتطبيق الإجراءات الاحترازية فى «اللوكيشن»، مثل التعقيم الدورى قبل بدء تصوير أى مشهد، إضافة إلى تقليل عدد الأشخاص الموجودين داخل الكواليس، وارتداء الكمامات وخلعها فقط أمام الكاميرا.وأود أن أُشيد بالإجراءات التى تتخذها شركات الإنتاج للحد من انتشار الوباء، فهى توفر كل الإمكانات، وهو ما يشعرنى بالاطمئنان، وأدعو الله أن تنتهى هذه الأزمة فى القريب العاجل.- أحرص على أن أكون موجودة مع الجمهور فى أعمال هادفة طوال الوقت، وعدم الاكتفاء بموسم رمضان فقط، لذا تعاقدت مؤخرًا على المشاركة فى عمل درامى اجتماعى ضخم يحمل اسم «إجازة مفتوحة»، وهو إنتاج مشترك بين شركتى «سينرجى» للمنتج تامر مرسى، و«سليميديا» للمنتجة مها سليم.المسلسل ينتمى لنوعية الأعمال الطويلة المكونة من ٤٥ حلقة، ومن تأليف أحمد أبوزيد، وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى حول المشاكل الزوجية التى تمر بها الأسر، سواء مادية أو اجتماعية أو خاصة بتربية الأبناء.- أجسد دور والدة الفنان شريف منير، زوج الفنانة لقاء الخميسى، ضمن أحداث تضم أكثر من عائلة تحدث بينها مفارقات، لذا يضم المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: كريم أبوزيد وهشام إسماعيل ودنيا ماهر ومراد مكرم، ويعاين المخرج محمد عبدالرحمن حماقى أماكن التصوير حاليًا، ويواصل ترشيح باقى المشاركين، للبدء فى التصوير خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا لعرضه بعد الموسم الدرامى الرمضانى المقبل.- سعيدة جدًا بحالة التوهج الدرامى على معظم القنوات الفضائية، فهناك تطور ملموس، خاصة فى الموسم الشتوى الحالى، الذى يتميز بالتنوع ما بين الأعمال الاجتماعية والرومانسية والتشويقية.وأرى أن عرض الأعمال طوال العام يضمن لها فرصة الانتشار بين الجمهور، وقد يضمن لها النجاح حسب جودة كل عمل، كما يعتبر فرصة لاكتشاف وجوه فنية جديدة من الشباب الموهوبين.- تواصل معى المخرج سامح عبدالعزيز وعرض علىّ المشاركة فى العمل، الذى كتبه المؤلف أحمد عبدالله بشكل مميز، لذا تحمست جدًا للمشاركة فيه، وتعاقدت على تقديمه فورًا، خاصة أن قصته عن قضايا المرأة، وأنا أعشق هذا النوع من الأعمال.ويحكى الفيلم قصص ٦ سيدات فى ليلة واحدة هى ليلة العيد «الوقفة»، ويناقش قهر المرأة فى المجتمع، عبر تسليط الضوء على قضايا تتعلق بها، من بينها الميراث والاضطهاد والعنف والختان وغيرها، ويضم مجموعة كبيرة من الفنانات المميزات، منهن يسرا وريهام عبدالغفور وغادة عادل.- بدأنا تصوير الأحداث منذ عدة أسابيع، وتم التوقف بعد إصابة الفنانة يسرا بفيروس «كورونا»، والحمد لله تعافت، ومن المقرر استئناف تصويره قريبًا، لطرحه فى دور العرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.- ابتعادى عن الساحة السينمائية لم يكن بمحض إرادتى، فالسينما كانت «بعافية شوية»، خلال السنوات الأخيرة، والحمد لله بدأت تتعافى، وطوال فترة ابتعادى لم أقرأ الموضوع الذى يحمسنى أو يستفزنى ويجبرنى على العودة، لذا فضلت الابتعاد والاحتفاظ بتاريخى السينمائى.وكنت أنتظر سيناريو جيدًا وإنتاجًا ضخمًا وصورة مختلفة، من خلال عمل يناقش قضايا مهمة وله مدلول وأهداف واضحة ويحترم عقلية المشاهد ويسهم فى نضجه ووعيه، وهذا ما وجدته فى سيناريو «ليلة العيد».- أنا بطبعى إنسانة «بيتوتية» تميل إلى الهدوء وراحة البال، ولا أحب الصخب والضوضاء حولى، وأحرص على طاعة الله وتأدية الصلاة وأعشق القراءة، وفى بعض الأحيان أشاهد التليفزيون لكسر حالة الملل.كما أننى «ست بيت شاطرة» تجيد الطبخ ويعشق نجلى «علاء» تناول الطعام من يدى، كما أحرص على التواصل الدائم يوميًا مع أعز صديقاتى الفنانة سميرة عبدالعزيز وأعتبرها خزينة أسرارى.- علاء درس «الميكانيكا» تلبية لرغبة والده الفنان الراحل محمود مرسى فى أن يكون مهندسًا، بجانب حصوله على دكتوراه فى علم النفس، وهو حاليًا طبيب مشهور فى مجاله، وبعد زواجه أنجب «يوسف»، حفيدى الوحيد، البالغ من العمر ١٣ سنة، ويعيش فى الولايات المتحدة رفقة والدته لاستكمال دراسته، وبمجرد نزوله إلى القاهرة فى الإجازات لا يبتعد عن حضنى، وأعتبره كل شىء فى حياتى، ونتواصل مع بعض يوميًا وأنتظر نزوله إلى مصر قريبًا بفارغ الصبر.