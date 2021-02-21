«المالية» تحدد آخر موعد لتوفيق أوضاع المخاطبين بتنظيم وسائل الدفع غير النقدي

أكدت وزارة المالية ضرورة إلزام المخاطبين بالقانون رقم 18 لسنة 2019 الصادر بشأن تنظيم وسائل الدفع غير النقدي توفيق أوضاعهم طبقا لأحكام القانون.وشددت الوزارة على ضرورة إنهاء توفيق الأوضاع قبل 7 مارس المقبل، مع الالتزام بحدود وقيم المبالغ المالية الواردة بالقانون والتوقف عن تحصيل أي مصروفات إدارية من متلقي الخدمة من الجهات المخاطبة بأحكامه.