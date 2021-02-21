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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بني سويف يناقش تطوير ورفع كفاءة طريق السادات

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:10 م
جريدة الدستور
بنى سويف - محمد حفيظ
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التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بمكتبه المهندس أحمد الناقة رئيس فرع الهيئة العامة للطرق والكباري ببني سويف، لمناقشة خطة الهيئة العامة لتنفيذ وإنشاء عدد من المشروعات في قطاع الطرق والكباري، ضمن خطة الدولة لدعم شبكة الطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

ناقش المحافظ الخطوات الأولية للبدء في مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السادات بمدينة بني سويف بطول 5.2 كم، بداية من دوران الحمرايا شرق النيل مرورا بكوبري بني سويف على النيل حتى كوبري السادات على طريق الفيوم ناحية الأزهري، والذي من المقرر البدء في تنفيذه خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار إلى تكليفاته للسكرتير العام اللواء جمال مسعود بعقد اجتماع تنسيقي قبل البدء في التنفيذ بحضور ممثلي الجهات التنفيذية المعنية من الطرق والكباري والمرور وشركتي المياه الشرب ووادي النيل للغاز، والذي تم خلاله الاتفاق على عمل معاينة ميدانية في وجود الشركة المنفذة والمرور وشركات المرافق لرصد أية ملاحظات لتفاديها قبل البدء في تنفيذ الأعمال.

وتم الاتفاق على خطة وآليات تنفيذ المشروع، حيث تبدأ الأعمال خلال ساعات النهار اعتبارا من 8 صباحا حتى 6 مساء، ويتم العمل منتصف الحارة بمساحة 600 متر وعرض 6 أمتار، مع فتح حركة المرور بالحارة الثانية على أن يتم استئناف العمل في اليوم التالي بكامل عرض الحارة المرورية بالتنسيق بين هيئة الطرق والكباري وشركات المرافق لتواجد مندوب عن كل شركة أثناء التنفيذ، لتذليل أية معوقات قد تواجه الأعمال.

كما ناقش المحافظ مستجدات مشروع إنشاء محور الفشن التنموي المقرر تنفيذه ضمن خطة وزارة النقل لتدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ الخطوات الأولية اللازمة للبدء في المشروع، وتضمنت قيام الهيئة بتحديد المسار المقترح والذي يبدأ من نقطة التقاء الطريق الصحراوي الشرقي الحر بالصحراوي الشرقي القديم حتى المنطقة الواقعة قبل معدية الشراهنة عبورا للمجرى المائي حتى الطريق الزراعي غربا عند قرية نزلة حنا انتهاء بالصحراوي الغربي.

وأشار المحافظ إلى أهمية المحور الذي سيخدم أهالي مراكز الفشن وببا وسمسطا، وسيمثل إضافة هامة في مجال تدعيم البنية التحتية لشبكة الطرق ويخدم حركة الاستثمار بالمحافظة والمحافظات المجاورة بجانب تسهيل حركة النقل والبضائع بين ضفتي النيل وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان من خلال إنشاء طريق آمن ويكون بديلا مثاليا عن الوسائل التقليدية المستخدمة حالية من المعديات.

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