العراق: انفجار عبوة ناسفة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بميسان

أعلن مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الأحد، أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة بمحافظة ميسان.وأوضح المصدر أن عبوة ناسفة كانت موضوعة أمام منزل مدير مكتب تحقيقات النزاهة في محافظة ميسان انفجرت مساء اليوم، ما تسبب في أضرار بواجهة المنزل دون إصابات.