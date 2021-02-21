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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«تبون» يجري تعديلًا حكوميًا مع إبقاء جراد رئيسًا للوزراء

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:21 م
تبون
تبون
محمد عمر
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وقّع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، مرسوما رئاسيا تضمن تعديلا حكوميا أبقى فيه عبد العزيز جراد رئيسا للوزراء.

كما تضمن القرار بقاء صبري بوقدوم وزيرا للشئون الخارجية، فيما تم تعين كمال بلجود وزيرا للداخلية وبلقاسم زغماتي وزيرا للعدل، وأيمن بن عبد الرحمان وزيرا للمالية ومحمد عرقاب وزيرا للطاقة والمناجم.

كما شمل القرار تعيين شمس الدين شيتور وزيرا للإنتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، ويوسف بلمهدي وزيرا للشئون الدينية والأوقاف وعبد الباقي بن زيان وزيرا للتعليم العالي والبحث العلم ومليكة بن دودة وزيرة للثقافة والفنون ومحمد باشا وزيرا للصناعة وطارق بلعريبي وزيرا للسكن والعمران والمدينة وكمال رزيق وزيرا للتجارة.

وسبق أن وقع عبدالمجيد تبون ‏الرئيس الجزائري، مرسوما رئاسيا يتعلق بحل البرلمان (المجلس الشعبي الوطني) لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة.

واتهم رئيس الجمهورية في خطابه الأسبوع الماضي بعض الجزائريين بالسعي إلى بيع الوطن بثمن بخس، مشيرا إلى أنهم أدمجوا في الدستور كل ما طالب به الحراك.

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