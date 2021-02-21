كندا: قدمنا مليونًا و452 ألف جرعة لقاح كورونا

أعلنت المقاطعات الكندية عن تقديم 49 ألفا و707 جرعات جديدة من اللقاح ضد فيروس كورونا بإجمالي مليون و451 ألفا و846 جرعة تم إعطاؤها حتى الآن، ليصل معدل الجرعات التي يتم تناولها 3.8%.وذكرت صحيفة "لوكوتيديان الكندية" اليوم الأحد، أنه بالإضافة إلى تلك الجرعات فإنه لم يتم تسليم أي جرعات إضافية للمقاطعات والأقاليم، ليصل إجمالي الجرعات التي تم تسليمها حتى الآن إلى مليون و851 ألفا و710 جرعات، حيث استخدمت المقاطعات والأقاليم نحو 78.41% من مخزون اللقاح المتاح لديها.وفي هذا الصدد أعطت مقاطعة كيبيك 17673 جرعة جديدة، ليصبح مجموع الجرعات التي تم إعطائها إلى 32924 جرعة حتى الآن، حيث أعطت المقاطعة جرعات بمعدل 3.8%، ولم يتم تسليم لقاح جديد إلى كيبيك، ووصل إجمالي الجرعات التي تم تسليمها 401685 جرعة، وتلقت المقاطعة لقاحًا كافيًا لإيصال جرعة واحدة إلى 4.7% من سكانها، لتكون بذلك قد استخدمت 81.99% من إمداداتها من اللقاحات.أما مقاطعة أونتاريو فقد أعطت 21295 جرعة جديدة، بإجمالي 540129 جرعة حتى الآن، حيث قدمت جرعات بمعدل 3.7%. ولم يتم تسليم لقاح جديد إلى أونتاريو، ليصل إجمالي عدد الجرعات التي تم تسليمها حتى الآن 683255 جرعة، وتلقت المقاطعة لقاحًا كافيًا لإيصال جرعة واحدة إلى 4.7% من سكانها، في حين أنها استخدمت نحو 79.05% من إمداداتها من اللقاحات.ووفقا للصحيفة فإنه يتم تجميع هذه الأرقام من قبل مجموعة عمل البيانات المفتوحة الخاصة بكوفيد-19، باستخدام أحدث البيانات المتاحة للجمهور.وذكرت الصحيفة أنه من الملاحظ أن جرعات اللقاح المعطاة لا تعادل عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وذلك لأن اللقاحات المعتمدة حتى الآن في كندا تتطلب جرعتين لكل شخص.إضافة لذلك فإن اللقاحات لا تُعطى حاليًا للشباب الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا وللأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية معينة. وفي بعض الحالات، قد يبدو أن عدد الجرعات المعطاة أكبر من عدد الجرعات التي يتم صرفها، ويفسر هذا الوضع حقيقة أن بعض المقاطعات تستخرج عددًا أكبر من الجرعات لكل زجاجة لقاح.