برلماني يثمن جهود الرئيس السيسي في ملف تنمية سيناء

أشاد عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف تنمية سيناء بعد سنوات من الإهمال والتهميش، مؤكدًا أن تحركات الرئيس في هذا الملف يؤكد أنها قضية أمن قومي، حيث لم يمض أي رئيس سابق في هذا الملف مثلما فعل الرئيس السيسي.قال القطامي، في تصريحات الأحد، إن الرئيس وجه باستمرار التنسيق بين مختلف جهات الدولة للإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروع القومي لتنمية وسط وشمال سيناء، خاصة ما يتعلق باستصلاح الأراضي ونقل مياه الري من غرب قناة السويس إلى المناطق المستهدفة داخل سيناء.أضاف عضو النواب أن إقامة كافة مكونات البنية الأساسية على أعلى مستوى يوفر جدارة الإنتاج الزراعي وإنشاء مجتمعات سكانية وعمرانية متكاملة الجوانب وغيرها من المشروعات العملاقة التي تصب في مصلحة أهالي سيناء".أشار نائب أكتوبر إلى التجهيزات الخاصة برفع المياه للمحطات الناقلة لمياه الري من مصرف بحر البقر، لزراعة واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة ذات الخبرة العريقة والعاملة في مصر، مؤكدًا أن المشروعات القومية في سيناء سيكون لها مردود إيجابي على عملية التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.