رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

ليلى أحمد زاهر: شخصية سارة «في بيتنا روبوت» تشبهني

الأحد 21/فبراير/2021 - 09:18 م
ليلى أحمد زاهر
ليلى أحمد زاهر
نرمين مقبل - منار إبراهيم
طباعة
قالت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر إن شخصية سارة التى تقدمها في مسلسل "في بيتنا روبوت" قريبة جدًا من شخصيتها فى الواقع، حيث تتسم بخفة الظل ولديها فضول لمعرفة كل ما يدور حولها، مؤكدة أنها فور التواصل معها وعرض المشاركة في العمل وافقت دون تردد، خاصة أن فكرة العمل فريدة من نوعها ولم تقدم على المستوى الدرامى من قبل.

أشارت ليلى، لـ"الدستور" إلى عقد جلسات مع والدتها التى أمدتها بمعلومات وساندتها ونصحتها بالكثير لإتقان الدور، حيث شعرت بأنه سيكون نقطة فارقة وبداية مشرقة فى مشوارها الفنى، خاصة أن مساحة الدور كبيرة، وهو ما زاد من مسئوليتها.

وكشفت الفنانة الشابة عن أن ثقة المخرج وليد الحلفاوي والفنان هشام جمال وإيمانهما بموهبتها جعلاها متحمسة لتقديم الشخصية بشكل أفضل: «المخرج كان داعمًا لى بقوة طوال الوقت، واستفدت كثيرًا من خبرته الفنية الكبيرة».

وعن كواليس المسلسل قالت: «استمتعت بالأجواء المليئة بالمرح والتعاون بين صناع المسلسل، وسعيدة جدًا بالتعاون مع نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم النجمة دلال عبدالعزيز، التى أعتبرها أمى الثانية وتتسم بالطيبة وخفة الظل ونشرت الطاقة الإيجابية بين فريق العمل، وساعدت الجميع بخبرتها لخروجنا فى أفضل صورة».

وعن غنائها تتر المسلسل بمشاركة هشام جمال، قالت: «أعشق الغناء وأحببت من البداية الغناء (ديو) مع هشام جمال، صاحب الفكرة وبطل المسلسل، وهى أغنية رائعة من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع مدين، وتدور فكرتها حول قيمة البحث فى الخيال العلمى لتصميم روبوت يتحكم فيه الإنسان لتنفيذ مهام الحياة اليومية، وهذه تعد المرة الأولى التى أغنى فيها بشكل رسمى وأقدم فيها تتر مسلسل».

موضوعات متعلقة

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

إصابة أحمد مكى بفيروس كورونا

عدد أسئلة امتحانات الصف الأول الثانوي 2021

5 تحديات تواجه الأهلي أمام سيمبا فى تنزانيا

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

الأكثر قراءة

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

قنوات الأغاني.. تردد قناه المولد 2021

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات نايل سات 2021 الخاصة بقنوات المسلسلات

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)

عبدالعزيز المقالح.. رفض الخروج من اليمن وظل حاضرًا في الميدان الثقافي العربي

وليد علاء الدين: رواية «كيميا» كانت فى الأصل كتاب رحلات (حوار)