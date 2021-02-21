ليلى أحمد زاهر: شخصية سارة «في بيتنا روبوت» تشبهني

قالت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر إن شخصية سارة التى تقدمها في مسلسل "في بيتنا روبوت" قريبة جدًا من شخصيتها فى الواقع، حيث تتسم بخفة الظل ولديها فضول لمعرفة كل ما يدور حولها، مؤكدة أنها فور التواصل معها وعرض المشاركة في العمل وافقت دون تردد، خاصة أن فكرة العمل فريدة من نوعها ولم تقدم على المستوى الدرامى من قبل.أشارت ليلى، لـ"الدستور" إلى عقد جلسات مع والدتها التى أمدتها بمعلومات وساندتها ونصحتها بالكثير لإتقان الدور، حيث شعرت بأنه سيكون نقطة فارقة وبداية مشرقة فى مشوارها الفنى، خاصة أن مساحة الدور كبيرة، وهو ما زاد من مسئوليتها.وكشفت الفنانة الشابة عن أن ثقة المخرج وليد الحلفاوي والفنان هشام جمال وإيمانهما بموهبتها جعلاها متحمسة لتقديم الشخصية بشكل أفضل: «المخرج كان داعمًا لى بقوة طوال الوقت، واستفدت كثيرًا من خبرته الفنية الكبيرة».وعن كواليس المسلسل قالت: «استمتعت بالأجواء المليئة بالمرح والتعاون بين صناع المسلسل، وسعيدة جدًا بالتعاون مع نخبة كبيرة من الفنانين على رأسهم النجمة دلال عبدالعزيز، التى أعتبرها أمى الثانية وتتسم بالطيبة وخفة الظل ونشرت الطاقة الإيجابية بين فريق العمل، وساعدت الجميع بخبرتها لخروجنا فى أفضل صورة».وعن غنائها تتر المسلسل بمشاركة هشام جمال، قالت: «أعشق الغناء وأحببت من البداية الغناء (ديو) مع هشام جمال، صاحب الفكرة وبطل المسلسل، وهى أغنية رائعة من كلمات أمير طعيمة، وتوزيع مدين، وتدور فكرتها حول قيمة البحث فى الخيال العلمى لتصميم روبوت يتحكم فيه الإنسان لتنفيذ مهام الحياة اليومية، وهذه تعد المرة الأولى التى أغنى فيها بشكل رسمى وأقدم فيها تتر مسلسل».