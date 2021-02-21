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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«المالية»: تراجع العائد على أذون الخزانة

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:54 م
وزير المالية
وزير المالية
راندا التوني
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أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة الأحد، حيث سجل أعلى عائد على الأذون أجل 91 يومًا 12.86%، وأقل عائد12.49%، ومتوسط العائد12.79%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 266 يومًا 13.28% وأقل عائد 13.04% ومتوسط العائد13.24%، وتمت تغطية الاكتتاب مرتين.

وطرح البنك المركزي، الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 15 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، فيما وتبلغ قيمة الطرح الثاني 11.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

على صعيد آخر، توقعت وزارة المالية وفقًا لمشروع موازنة 2020-2021، أن يصل إجمالي الدين العام إلى 83%، من الناتج المحلي الإجمالي، مع بلوغ فوائد الدين 566 مليار جنيه.

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