الثلاثاء.. عودة طلاب المدن الجامعية للأزهر بالقاهرة

أعلن الدكتور محمد أبو زيد، نائب رئيس الجامعة لشؤون الوجه البحري بطنطا، استعداد المدن الجامعية لاستقبال عودة طلاب وطالبات كليات الفرع الثلاثاء المقبل.كما أعلن نائب رئيس الجامعة لفرع طنطا الاستعداد التام لاستقبال الطلاب والطالبات في ضوء توجيهات إدارة جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، موضحًا أنه وضع جدول زمني لعودة الطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن الجدول تتضمن استقبال طلاب وطالبات محافظات الوجه القبلي يوم الثلاثاء المقبل، وبالنسبة إلى طلاب وطالبات محافظات الوجه البحري فقد تقرر استقبالهم الأربعاء المقبل، على أن يبدأ صرف التغذية يوم السبت الموافق 27 فبراير.وشدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في سبيل مواجهة أزمة كورونا، من خلال الانتهاء من عمليات الرش والتطهير والتعقيم لجميع الحجرات بالمدن الجامعية، كما شدد على المتابعة الدائمة والمستمرة لشركات النظافة وإدارات الأمن بجميع المدن الجامعية.