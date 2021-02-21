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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هل ظهرت سلالة كورونا المتحورة في مصر؟.. مستشار الرئيس يُجيب

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:49 م
جريدة الدستور
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أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن المدة المثالية للعزل في حالة الإصابة بفيروس كورونا هي 14 يومًا.



ورد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، على تساؤل الإعلامية عزة مصطفى، هل ظهرت في مصر حالات مصبة بفيروس كورونا المتحور، قائلا إنه لم يظهر بعد لكن التحور قادم قادم ونسأل الله ألا يكون شديدًا.



ولفت مستشار الرئيس إلى أنه عند تحور الفيروس سيتم تعديل اللقاحات، مردفًا: "هذا يحدث مع الانفلونزا العادية، فمصل الانفلونزا لعام 2020/2021 يختلف عن مصل الانفلونزا لعام 2019/2020".


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