الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)

تدهور مركز شباب حي السادس من أكتوبر وأصبح مكانا لتعاطي المخدرات وأعمال منافية للآداب إلى جانب القمامة، بعد أن كان من أقدم النوادي بالمدينة، مما دفع الأهالي للاستغاثة بإعادة النظر إليه.وقال خالد السيد أحد السكان المجاورة للنادي، إن النادي طاله حالة من الإهمال منذ سنتين الأمر الذي جعل النادي خارج الخدمة بعد أن كان من أهم النوادي للسكان بالمدينة.وتابع خالد، أنه لا توجد دورات مياه جيدة والأرضيات أصبحت مكسرة والجدران مهملة، والملاعب غير صالحة للرواد، قائلا: "نوجه نداء للدكتور أشرف صبحي بضرورة تشغيل وتطوير المركز للنظر إلى المواهب الموجودة".وأضاف صابر السيد، أن الدولة خصصت حوالي 19 مليون جنيه من ميزانية الوزارة لتطوير وبعد العمل به تم سرقة محتويات المركز بالكامل والتقدير أصبح من المواطنين مطالبا بضرورة الاهتمام من المسؤولين والتدخل السريع من اجل أبناء المدينة الموهوبين.