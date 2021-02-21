رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:50 م
الإهمال
الإهمال
رضوي عبدالغني
طباعة
تدهور مركز شباب حي السادس من أكتوبر وأصبح مكانا لتعاطي المخدرات وأعمال منافية للآداب إلى جانب القمامة، بعد أن كان من أقدم النوادي بالمدينة، مما دفع الأهالي للاستغاثة بإعادة النظر إليه.

وقال خالد السيد أحد السكان المجاورة للنادي، إن النادي طاله حالة من الإهمال منذ سنتين الأمر الذي جعل النادي خارج الخدمة بعد أن كان من أهم النوادي للسكان بالمدينة.

وتابع خالد، أنه لا توجد دورات مياه جيدة والأرضيات أصبحت مكسرة والجدران مهملة، والملاعب غير صالحة للرواد، قائلا: "نوجه نداء للدكتور أشرف صبحي بضرورة تشغيل وتطوير المركز للنظر إلى المواهب الموجودة".

وأضاف صابر السيد، أن الدولة خصصت حوالي 19 مليون جنيه من ميزانية الوزارة لتطوير وبعد العمل به تم سرقة محتويات المركز بالكامل والتقدير أصبح من المواطنين مطالبا بضرورة الاهتمام من المسؤولين والتدخل السريع من اجل أبناء المدينة الموهوبين.
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)
الإهمال يضرب نادي شباب الحي السادس بأكتوبر.. والأهالي يستغيثون (صور)

موضوعات متعلقة

حقيقة تعرض نزيل بسجن جمصة لانتهاكات واعتداءات

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

«أطلقت على الشوارع أسماء عائلتها».. إقالة مديرة تنظيم كفر شكر

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)