الأردن يسجل 4 آلاف إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، الأحد، تسجيل 11 حالة وفاة و3917 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، بأن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة بلغ 363 ألفًا و728 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليًّا 23 ألفًا و298 حالة، كما سُجّلت 11 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة آلاف و554 حالة.