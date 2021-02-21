رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 22 فبراير 2021 الموافق 10 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

المؤبد لعامل زراعي قتل زميله بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

الأحد 21/فبراير/2021 - 07:45 م
محكمة
محكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قصت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المؤبد غيابيا، بعد اتهامه بقتل عامل بسبب خلافات بينهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي، والسيد عباس السيد وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.

ترجع أحداث القضية رقم 5438 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بطعن شخص بدائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول أن المتهم "م. ص. م، 27 سنة"، عامل زراعي، تقابل مع المجني عليه "م. ح. إ، عامل"، أمام أحد معارض السيارات بدائرة القسم ودار حوار بينهم لمدة دقيقتين وقام المتهم بنزع سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته وفر هاربا.

وتبين من شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة اثبت تورط المتهم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة ويعرضه علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

موضوعات متعلقة

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

نماذج امتحانات الصف الثالث الاعدادى الترم الاول 2021

نصائح مهمة من «الهجرة» للمصريين راغبي التوجه إلى الكويت

الباز عن شماتة الإخوان في أحمد مكي: عايشين في غيبوبة

الصور

image description

تطوير ورفع كفاءة سوق الجملة بدمياط

image description

«الملاذ الآمن».. رحلة كفاح سميرة أحمد: «حاولت النجاة بأولادي» (صور)

image description

بدء العمل بالمعدات الجديدة للكنس الآلي بمركزي صدفا والقوصية في أسيوط

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

الأكثر قراءة

أسرة مريض السمنة بالمحلة تعلن وفاته

نموذج امتحان الصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الباز: هناك حالة إرهاب مجتمعي لوزير التعليم بسبب الامتحانات

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

نصائح لتجنب موجة الطقس السيء خلال الأيام القادمة

موعد عيد الأضحى 2021 والأجازات الرسمية حتى نهاية العام

زيادة معدلات الاكتئاب والقلق والوحدة بين طلاب الجامعات بأمريكا

ترددات قنوات الأطفال الجديدة على نايل سات 2021

أيام زمان

اكتشفه صدفة واحتفل به بلحمة رأس.. أغرب عيد ميلاد لبليغ حمدي

«سبّبت لها عقدة نفسية».. حكاية الحب الأول في حياة نجوى فؤاد

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

مقالات الرأي
د. منى حلمى
حلم من إنتاج مصرى يتطلع إليه العالم مثل القطن المصرى
عمرو خالد
الذِكر أفضل طريقة عملية للإقلاع عن المعاصى
مؤمن المحمدي
هم كانوا 11 ولا 13؟
ماجد حبته
المقامرة بأرواح الإثيوبيين
المزيد

الثقافة

شريف عبدالمجيد: القصة القصيرة الأقرب لطريقتي في التفكير (حوار)

ضحى عاصي: نحتاج لمظلة تشريعية تعرف طبيعة مؤسساتنا (حوار)

6 إصدارات جديدة لمنشورات إيبيدي

أحمد عبداللطيف: أخاف حين يسلط الضوء على عمل لي.. والترجمة لي مثل القراءة (حوار)