المؤبد لعامل زراعي قتل زميله بسبب خلافات بينهما بالإسكندرية

قصت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب، رئيس المحكمة، بمعاقبة عامل زراعي بالسجن المؤبد غيابيا، بعد اتهامه بقتل عامل بسبب خلافات بينهم، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين حازم عبد الفتاح الشناوي، والسيد عباس السيد وسكرتير الجنايات السيد الوزيري.ترجع أحداث القضية رقم 5438 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية اخطار من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بقيام المتهم بطعن شخص بدائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية اول أن المتهم "م. ص. م، 27 سنة"، عامل زراعي، تقابل مع المجني عليه "م. ح. إ، عامل"، أمام أحد معارض السيارات بدائرة القسم ودار حوار بينهم لمدة دقيقتين وقام المتهم بنزع سلاح أبيض سكين من ملابسه وطعن المجني عليه عدة طعنات نافذة في الصدر أودت بحياته وفر هاربا.وتبين من شهادة الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة اثبت تورط المتهم في الواقعة وتحرر محضر بالواقعة ويعرضه علي النيابة العامة قررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.