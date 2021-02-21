انهيار منزل نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز في المنوفية

تسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، في انهيار عقار مكون من ثلاثة طوابق بقرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تسبب الانفجار في انهيار واجهة المنزل للطابق الثاني والثالث، واستطاع شباب القرية إخماد الحريق حتى وصلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية.وتلقي اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية شنوان التابعة للمركز وتهدم منزل مكون من ثلاثة طوابق.وانتقلت قوات الحماية المدنية ومسؤولي مجلس المدينة إلى مكان الحادث وقامت بإخراج أسطوانات البوتاجاز وإزالة ما تبقى من واجهة المنزل لتأمين أرواح المواطنين بالأماكن المجاورة بالعقار المنكوب.